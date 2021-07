Mercato Napoli, Basic sfuma: il calciatore ha già dato la sua parola alla Lazio (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Toma Basic sembra essere il preferito per il centrocampo della Lazio. Classe '99, il croato è di proprietà del Bordeaux, con i Girondini costretti a vendere dopo la retrocessione in Ligue 2 per motivi economici. La Lazio ha offerto 6,5 milioni, Basic ha già dato la sua parola a Tare. Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Tomasembra essere il preferito per il centrocampo della. Classe '99, il croato è di proprietà del Bordeaux, con i Girondini costretti a vendere dopo la retrocessione in Ligue 2 per motivi economici. Laha offerto 6,5 milioni,ha giàla suaa Tare.

Advertising

capuanogio : Duro discorso di #ADL: 'Cessioni per evitare il fallimento del #Napoli'. Tutti cedibili sul mercato, Fabian #Ruiz e… - gilnar76 : Mercato #Napoli, Basic sfuma: il calciatore ha già dato la sua parola alla Lazio #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Mercato Napoli, Basic sfuma: il calciatore ha già dato la sua parola alla Lazio - ilnapolionline : Niccolò Ceccarini: 'Dopo gli Europei, altri due rinnovi in casa Napoli. Il mercato? Ci vorrà molta pazienza' -… - infoitsport : CorSport: l'operazione di Mertens cambia la strategia del Napoli, Petagna non è più sul mercato - ilNapolista -