Mercato Napoli, Basic sfuma: il calciatore ha già dato la sua parola ad un altro club di Serie A (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Toma Basic sembra essere il preferito per il centrocampo della Lazio. Classe '99, il croato è di proprietà del Bordeaux, con i Girondini costretti a vendere dopo la retrocessione in Ligue 2 per motivi economici. La Lazio ha offerto 6,5 milioni, Basic ha già dato la sua parola a Tare.

