Mercato Juventus, non solo Ramsey: 3 calciatori bloccano Cherubini (Di martedì 6 luglio 2021) Mercato Juventus – Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto un punto sul Mercato della Vecchia Signora. Completamente fermo al palo come mai avvenuto prima di oggi. E’ difficile lasciare la Juventus, tanto che Cherubini ha le mani legate da almeno tre pedine, Cristiano Ronaldo escluso. Da Perin a Ramsey, passando per De Sciglio e Rugani, ci sono problematiche lampanti. Tanti i ritorni alla base dai prestiti, la società vorrebbe trovare il cash per gli acquisti. Mercato Juventus, le ultimissime sulle cessioni Federico Cherubini, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 luglio 2021)– Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto un punto suldella Vecchia Signora. Completamente fermo al palo come mai avvenuto prima di oggi. E’ difficile lasciare la, tanto cheha le mani legate da almeno tre pedine, Cristiano Ronaldo escluso. Da Perin a, passando per De Sciglio e Rugani, ci sono problematiche lampanti. Tanti i ritorni alla base dai prestiti, la società vorrebbe trovare il cash per gli acquisti., le ultimissime sulle cessioni Federico, ...

Advertising

juventusfc : ?? Agnelli: «L'industria stava già vivendo un momento di difficoltà e fatica a rinnovarsi. C'è bisogno di riflession… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: TVI, Emittente portoghese: #CR7 sta trattando il rinnovo con la #Juventus fino al 2023. #SportMediaset - JUVENTUS_LIFE11 : @Zazzy84 @lazigomona Non sono del tutto d'accordo con la tua tesi..in quanto non è che se sei allenatore mi devi fa… - Cucciolina96251 : RT @J_network24: ?? #Women | Il punto sul #calciomercato della #Juventus - SimoneGuenzani : Credo che alla fine nella sua intervista #Sarri abbia evidenziato quello che nella #Juventus non funziona. A partir… -