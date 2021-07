Advertising

CottarelliCPI : Il manifesto sovranista di Salvini, Meloni, LePen, Orban ecc. non chiede più l'uscita dall'UE, il che è cosa buona,… - bendellavedova : #DDLZAN: SI PORTI A CASA COSÌ COM’È Lo dico agli amici di @ItaliaViva: non si distinguerà tra chi ha proposto modif… - serracchiani : Salvini e Meloni dicano da che parte stanno. Con l’Italia che vuole ripartire grazie ai fondi ????#PNRR, o con gli an… - MarcG_69 : RT @MediasetTgcom24: Meloni: Ue vuole bloccare il Recovery all'Ungheria? Ricatto inaccettabile #ungheria - MediasetTgcom24 : Meloni: Ue vuole bloccare il Recovery all'Ungheria? Ricatto inaccettabile #ungheria -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni vuole

TGCOM

Giorgiaattacca Bruxelles dopo che 'fonti della Commissione Ue fanno sapere che si appresterebbe a bloccare l'approvazione del Recovery Plan dell'Ungheria'. 'L'ennesimo inaccettabile ricatto contro il ...... ad esempio? Salvini e, con questa firma comune, stanno ricucendo i rapporti? In un sistema ... Il problema è che nessunoammettere di aver sbagliato. Sono convinto che, con qualche piccola ...«Raccoglieremo le firme per i referendum», annuncia la leader Giorgia Meloni. La ragione di un’adesione così alta, per il deputato leghista Paolo Grimoldi, responsabile della campagna referendaria, ...Giorgia Meloni attacca Bruxelles dopo che "fonti della Commissione Ue fanno sapere che si appresterebbe a bloccare l'approvazione del Recovery Plan dell'Ungheria". "L'ennesimo inaccettabile ricatto co ...