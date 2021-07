Meghan Markle, nel nuovo documentario i retroscena e lo sfogo di William dopo il loro incontro: 'Quella dannata donna è spietata' (Di martedì 6 luglio 2021) Sin dall'inizio i rapporti tra e la famiglia di suo marito Harry non sono stati idilliaci. Sembra che William abbia sbottato contro la cognata ben prima della Megxit giudicandola 'spietata' per come ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Sin dall'inizio i rapporti tra e la famiglia di suo marito Harry non sono stati idilliaci. Sembra cheabbia sbottato contro la cognata ben prima della Megxit giudicandola '' per come ...

RomaPuledrina : @italskipper Meghan markle è sniper de noialtri?? - italskipper : Guardo Suits dove appare Meghan Markle e non mi capacito di come quel frescone di Harry abbia potuto farsi manipola… - Lionmars : @ilsainel Ma poi parla lui che si è alzato ed è scappato dal proprio programma perché non voleva sentirsi dire che Meghan Markle lo schifa - VanityFairIt : Un nuovo documentario di Itv rivela che già quando Harry presentò a corte l'allora fidanzata tutti capirono che «no… - infoitcultura : Meghan Markle ed Harry, l'accusa a William: «Voleva far credere che il fratello ha problemi mentali» -