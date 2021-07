Medico indagato per morte di anziano con problemi respiratori ma aveva tamponi negativi. (Di martedì 6 luglio 2021) Medico indagato per la morte di un anziano con problemi respiratori. La famiglia ha sporto denuncia ma erano risultati due tamponi negativi. Medico indagato per la morte di Salvatore Pecoraro, 78 anni, cittadino di Favara. A riportarlo sono i media agrigentini. L’uomo era giunto in Pronto Soccorso lo scorso 27 giugno per problemi respiratori ed era stato subito sottoposto a due tamponi, di cui uno rapido, con esito negativo rispetto al Covid. A quanto ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)per ladi uncon. La famiglia ha sporto denuncia ma erano risultati dueper ladi Salvatore Pecoraro, 78 anni, cittadino di Favara. A riportarlo sono i media agrigentini. L’uomo era giunto in Pronto Soccorso lo scorso 27 giugno pered era stato subito sottoposto a due, di cui uno rapido, con esito negativo rispetto al Covid. A quanto ...

Advertising

AnniBoros : RT @Marinojump: @borghi_claudio Il collega Bassetti non va minacciato, va indagato per apologia di reato: proporre discriminazione tra i c… - hetzmichnicht1 : RT @Marinojump: @borghi_claudio Il collega Bassetti non va minacciato, va indagato per apologia di reato: proporre discriminazione tra i c… - ppaul_64 : RT @Marinojump: @borghi_claudio Il collega Bassetti non va minacciato, va indagato per apologia di reato: proporre discriminazione tra i c… - ErnestoPascucci : RT @Marinojump: @borghi_claudio Il collega Bassetti non va minacciato, va indagato per apologia di reato: proporre discriminazione tra i c… - Efisio31251859 : RT @Marinojump: @borghi_claudio Il collega Bassetti non va minacciato, va indagato per apologia di reato: proporre discriminazione tra i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico indagato Roma, El Shaarawy indagato per lesioni: ecco cos'è successo davvero Sul certificato medico del giocatore sono riportate escoriazioni sulla nocca della mano e sul ... ELSHA INDAGATO - Le deposizioni dei testimoni sono giudicate inattendibili perché le versioni non ...

E' morto in ospedale, indagato medico Un sanitario del pronto soccorso dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Agrigento, è indagato dalla Procura della Repubblica per la morte avvenuta lo scorso 28 giugno, del pensionato ...il medico del ...

Morì in ospedale dopo due tamponi negativi, indagato medico del "San Giovanni di Dio" AgrigentoNotizie Morto nell'impianto di rifiuti, si indaga per omicidio colposo I carabinieri di Villacidro hanno sentito in queste ore gli operai che lavoravano nel turno di notte e che hanno dato l'allarme e gli altri colleghi della vittima ...

Bassano, morte Beatrice Berti: i medici suggerirono il ricovero Il decesso della quattordicenne che era diventata paladina dei disabili: la madre preferì che la figlia non restasse in ospedale ...

Sul certificatodel giocatore sono riportate escoriazioni sulla nocca della mano e sul ... ELSHA- Le deposizioni dei testimoni sono giudicate inattendibili perché le versioni non ...Un sanitario del pronto soccorso dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Agrigento, èdalla Procura della Repubblica per la morte avvenuta lo scorso 28 giugno, del pensionato ...ildel ...I carabinieri di Villacidro hanno sentito in queste ore gli operai che lavoravano nel turno di notte e che hanno dato l'allarme e gli altri colleghi della vittima ...Il decesso della quattordicenne che era diventata paladina dei disabili: la madre preferì che la figlia non restasse in ospedale ...