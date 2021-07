Medici non vaccinati: tre sospesi e senza stipendio dall’Asl Brindisi Fino al 2022 (Di martedì 6 luglio 2021) D Francesco Santoro: L’Azienda sanitaria locale di Brindisi ha temporaneamente sospeso dal servizio, senza paga, tre Medici che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. In precedenza la stessa sorte era toccata a cinque dipendenti della Asl. L'articolo Medici non vaccinati: tre sospesi e senza stipendio dall’Asl Brindisi <small class="subtitle">Fino al 2022</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 6 luglio 2021) D Francesco Santoro: L’Azienda sanitaria locale diha temporaneamente sospeso dal servizio,paga, treche non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. In precedenza la stessa sorte era toccata a cinque dipendenti della Asl. L'articolonon: tre al proviene da Noi Notizie..

Advertising

ladyonorato : Meritevole di lettura molto attenta, questo articolo, specie da parte di medici e sanitari. Circostanze già note a… - borghi_claudio : @AzzurraBarbuto @ImolaOggi Se lui dice che bisogna fare informazione e che spetta ai medici di famiglia ovviamente… - Adnkronos : Obbligo #vaccino, Ordine medici: 'Requisito per lavorare, non opzione'. #Covid. - Very86 : Ma Lorenzo non era avvocato? Perché ha tutti sti contatti con medici e ospedali? #upas - moriggi : RT @borghi_claudio: @AzzurraBarbuto @ImolaOggi Se lui dice che bisogna fare informazione e che spetta ai medici di famiglia ovviamente si t… -