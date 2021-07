Mediaset, tutte le fiction del palinsesto 2021/2022 (Di martedì 6 luglio 2021) Il palinsesto 2021/2022 di Mediaset si preannuncia ricco di novità con tantissime fiction che terranno compagnia ai telespettatori, fra storie appassionanti e grandi attori. Tanti i volti scelti come protagonisti delle serie tv in onda sulla rete, da Raoul Bova a Giuseppe Zeno, passando per Anna Valle e Vanessa Incontrada. Si parte con Luce dei tuoi occhi, fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno nei panni di Emma ed Enrico al centro di una vicenda che parla di danza e misteri. In una Vicenza con atmosfere da thriller, i protagonisti si troveranno a fare i conti con bugie che potrebbero ... Leggi su dilei (Di martedì 6 luglio 2021) Ildisi preannuncia ricco di novità con tantissimeche terranno compagnia ai telespettatori, fra storie appassionanti e grandi attori. Tanti i volti scelti come protagonisti delle serie tv in onda sulla rete, da Raoul Bova a Giuseppe Zeno, passando per Anna Valle e Vanessa Incontrada. Si parte con Luce dei tuoi occhi,con Anna Valle e Giuseppe Zeno nei panni di Emma ed Enrico al centro di una vicenda che parla di danza e misteri. In una Vicenza con atmosfere da thriller, i protagonisti si troveranno a fare i conti con bugie che potrebbero ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Sindacato presidi: 'Si valuti obbligo vaccini per personale scolastico' #covid - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid - MediasetTgcom24 : Gb, AstraZeneca: terza dose funziona contro le varianti #robertosperanza - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: 'Troppe dosi di vaccino non usate, vaccinatevi' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Bonaccini a Tgcom24: 'Piccolo rallentamento ma si recupera' #covid -