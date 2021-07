Media, Bruxelles sospende ok a Pnrr dell'Ungheria (Di martedì 6 luglio 2021) La Commissione Europea sospende una valutazione positiva al piano di ripresa e resilienza coi fondi del Recovery fund dell'Ungheria. Lo hanno rivelato alcune fonti di Bruxelles alla Dpa. Stando alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) La Commissione Europeauna valutazione positiva al piano di ripresa e resilienza coi fondi del Recovery fund. Lo hanno rivelato alcune fonti dialla Dpa. Stando alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Media Bruxelles Media, Bruxelles sospende ok a Pnrr dell'Ungheria La notizia arriva in un clima di grande freddezza fra Bruxelles e Budapest, dopo che nei giorni scorsi Ursula von der Leyen ha attaccato la legge ungherese anti - Lgbt. .

Philipp Heimberger: l'Italia è stata costretta a vivere al di sotto delel sue possibilità ... i decisori politici di Bruxelles hanno utilizzato stime dell'output gap troppo piccole, suggerendo ... Però ricordate che sono giorni che i media tedeschi continuano a battere sulla necessità di ...

