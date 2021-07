«Matteo stai sereno». Renzi infilzato dai Ferragnez (Di martedì 6 luglio 2021) Dev’essere un colpo da ko persino per un ego ipertrofico come il suo essere preso a pallonate da un’«icona mondiale» come Chiara Ferragni. Eppure, in questi giorni in cui il Matteo di Rignano vive la sua transizione da sedicente politico di centrosinistra (gli avevano creduto persino quelli del Pse!) a futuro atomo di centrodestra (tipo Lupi o Binetti) salvato in un collegio dai sovranisti Salvini e Meloni, ecco che gli capita di subire la discriminazione, l’accusa che si fa più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 luglio 2021) Dev’essere un colpo da ko persino per un ego ipertrofico come il suo essere preso a pallonate da un’«icona mondiale» come Chiara Ferragni. Eppure, in questi giorni in cui ildi Rignano vive la sua transizione da sedicente politico di centrosinistra (gli avevano creduto persino quelli del Pse!) a futuro atomo di centrodestra (tipo Lupi o Binetti) salvato in un collegio dai sovranisti Salvini e Meloni, ecco che gli capita di subire la discriminazione, l’accusa che si fa più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

