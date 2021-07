Matteo Bassetti propone il lockdown per i non vaccinati: «Massacrato di insulti» – Il video (Di martedì 6 luglio 2021) L’infettivologo Matteo Bassetti durante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4 ha proposto il lockdown per i non vaccinati. Il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova dopo il suo intervento in cui ha parlato della fascia di resistenza alla vaccinazione contro Covid-19: «Si parla di un 20-25% della popolazione italiano, il che vuol dire che arriveremo a ottobre probabilmente con un italiano su cinque che non verrà vaccinato. Non stiamo parlando di chi non si può vaccinare, ma di chi non vuole. È evidente che un italiano su cinque è tanto, parliamo di 12-13-14 milioni di italiani. Siccome ho ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) L’infettivologodurante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4 ha proposto ilper i non. Il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova dopo il suo intervento in cui ha parlato della fascia di resistenza alla vaccinazione contro Covid-19: «Si parla di un 20-25% della popolazione italiano, il che vuol dire che arriveremo a ottobre probabilmente con un italiano su cinque che non verrà vaccinato. Non stiamo parlando di chi non si può vaccinare, ma di chi non vuole. È evidente che un italiano su cinque è tanto, parliamo di 12-13-14 milioni di italiani. Siccome ho ...

