Matteo Bassetti già sotto scorta: "Massacrato con insulti e minacce". Il virologo rivela la situazione (Di martedì 6 luglio 2021) Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, aveva raccontato circa un mese fa di aver ricevuto molte minacce via social. Le minacce e le violenze verbali lo avevano posto sotto scorta e ora si torna nuovamente a parlarne dopo nuovi episodi a seguito di alcune dichiarazioni del virologo. Matteo Bassetti e le minacce "Mi hanno Massacrato con insulti e minacce, altro che scorta! Devo averne due di ...

