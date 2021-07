Maria de Filippi ricorda Raffaella Carrà | “Una come lei non muore mai”

(Di martedì 6 luglio 2021) Non poteva mancare anche il ricordo dideper. Impossibile dimenticare l’intervista che un paio di anni fa le due signore della tv hanno fatto insieme per il programma di Rai 3 A raccontare comincia tu.non si espone molto pubblicamente in occasioni di questo genere ma ieri ha voluto condividere sui social di tutti i suoi programmi, un dolcissimo pensiero per. Parole che hanno davvero toccato il cuore, quelle della conduttrice di Canale 5 che ha scritto una grande verità: sarà impossibile dimenticatema anche pensare ...

Advertising

IlContiAndrea : Il saluto di Maria De Filippi a #RaffaellaCarrà ?? - chetempochefa : - “Maria De Filippi mi perseguita.' - 'Abbiamo una telefonata: è Maria!' Facciamo tanti auguri di buon compleanno… - Tommaso10471628 : RT @AndreaInterNews: Se avete più di 5 anni e guardate Canale 5 con partecipazione anziché vergogna, non avete scuse e non c'è varianti che… - sonia_colucci_7 : RT @AllMusicItalia: La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolgo il mondo della musica e dello spettacolo. Ecco alcuni dei messaggi postati… - AllMusicItalia : La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolgo il mondo della musica e dello spettacolo. Ecco alcuni dei messaggi pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Deha una reazione che mette i brividi Ha sconvolto la notizia della morte di Raffaella Carrà e ha sconvolto il modo in cui si è saputo, all'improvviso senza che nessuno presagisse ...Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, una delle donne più amate e più iconiche delle ultime generazioni. Il dolore diDesui social Raffaella Carrà ci ha lasciati oggi, lei che è stata sicuramente una delle donne più iconiche del mondo dello spettacolo qui in Italia ma anche all'estero. Oggi la notizia ...Pochi mesi fa - ricorda Francesca - l'ho vista in un interessante programma insieme a Maria De Filippi. Mi era sembrata in splendida forma, e invece forse stava già poco bene. Ho sempre saputo che ...Mara Venier e Maria De Filippi, quel toccante episodio raccontato a Domenica In: nessuno poteva immaginare, grande emozione.