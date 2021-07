Marchisio commenta la vittoria dell'Italia: "Mancini ha grandissimi meriti, non dimentichiamo dove eravamo tre anni fa" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale e ora opinionista per la RAI, commenta così l'approdo in finale dell'Italia: "Mancini ha tantissimi meriti, non dobbiamo dimenticare dove eravamo solamente tre anni fa. Il CT ha creato un gruppo incredibile, che comprende non soltanto i 26 convocati, ma anche tutti coloro che hanno partecipato alle fasi di qualificazione. Complimenti a tutti" Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Claudio, ex centrocampistaa Juventus ea Nazionale e ora opinionista per la RAI,così l'approdo in finale: "ha tantissimi, non dobbiamo dimenticaresolamente trefa. Il CT ha creato un gruppo incredibile, che comprende non soltanto i 26 convocati, ma anche tutti coloro che hanno partecipato alle fasi di qualificazione. Complimenti a tutti"

Calcio in tv: Euro 2020, Italia-Spagna. Stasera la prima semifinale

