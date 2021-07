Marasco (Logico): 'Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale' (Di martedì 6 luglio 2021) "Mai come oggi è necessario porre attenzione anzitutto sul gioco illegale e l'online è tra i segmenti maggiormente flagellati da questa piaga". Ad affermarlo è Moreno Marasco presidente di Logico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) "Maianzitutto sule l'online è tra i segmenti maggiormente flagellati da questa piaga". Ad affermarlo è Morenopresidente di, ...

Advertising

italiaserait : Marasco (Logico): ‘Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale’ - TV7Benevento : Marasco (Logico): 'Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale'... - fisco24_info : Marasco (Logico): 'Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale': “Mai come oggi è necessario porre a… - lifestyleblogit : Dl Semplificazioni, Marasco (Logico): 'Ok estensione registro autoesclusione a gioco fisico' - - VELOSPORT1960 : Contrastare gioco minorile, bene Durigon su ripensamento bandi di gara; poche 40 concessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Marasco Logico Marasco (Logico): 'Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale' "Mai come oggi è necessario porre attenzione anzitutto sul gioco illegale e l'online è tra i segmenti maggiormente flagellati da questa piaga". Ad affermarlo è Moreno Marasco presidente di Logico, Lega Lega Operatori Gioco Canale Online a margine della presentazione del rapporto di ricerca del progetto sul settore del gioco di Luiss Business School e Ipsos. "...

Dl Semplificazioni, Marasco (Logico): "Ok estensione registro autoesclusione a gioco fisico" Lo ha detto a Adnkronos Moreno Marasco, presidente di Logico, la lega operatori canale gioco online, commentando gli emendamenti al decreto semplificazioni sul gioco. Grande apprezzamento da parte ...

Marasco (Logico): 'Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale' Adnkronos Marasco (Logico): ‘Mai come oggi necessario porre attenzione a gioco illegale’ “Mai come oggi è necessario porre attenzione anzitutto sul gioco illegale e l’online è tra i segmenti maggiormente flagellati da questa piaga”. Ad affermarlo è Moreno Marasco presidente di Logico, Leg ...

Dl Semplificazioni, Marasco (Logico): "Ok estensione registro autoesclusione a gioco fisico" Grande apprezzamento da parte del presidente di Logico per all'incremento e estensione dei controlli contro il gioco minorile. "Per quello a distanza, attraverso la connessione con il data base dell'a ...

"Mai come oggi è necessario porre attenzione anzitutto sul gioco illegale e l'online è tra i segmenti maggiormente flagellati da questa piaga". Ad affermarlo è Morenopresidente di, Lega Lega Operatori Gioco Canale Online a margine della presentazione del rapporto di ricerca del progetto sul settore del gioco di Luiss Business School e Ipsos. "...Lo ha detto a Adnkronos Moreno, presidente di, la lega operatori canale gioco online, commentando gli emendamenti al decreto semplificazioni sul gioco. Grande apprezzamento da parte ...“Mai come oggi è necessario porre attenzione anzitutto sul gioco illegale e l’online è tra i segmenti maggiormente flagellati da questa piaga”. Ad affermarlo è Moreno Marasco presidente di Logico, Leg ...Grande apprezzamento da parte del presidente di Logico per all'incremento e estensione dei controlli contro il gioco minorile. "Per quello a distanza, attraverso la connessione con il data base dell'a ...