Mancano medici di bordo su navi | a rischio vacanze migliaia italiani

Advertising

ShippingItaly : L’allarme di @Assarmatori1 e @Confitarma1: “Mancano i medici di bordo sulle navi passeggeri” - aspettaaspetta : @LucaBizzarri @AzzurraBarbuto Le basi mancano a te. Questo non è esattamente un vaccino, è una terapia genica speri… - Assarmatori1 : Mancano i Medici di Bordo, a rischio continuità territoriale e vacanze per migliaia di italiani. L’allarme di… - Miti_Vigliero : RT @BJLiguria: Gli armatori: mancano i medici di bordo, servizi a rischio - - BJLiguria : Gli armatori: mancano i medici di bordo, servizi a rischio - -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano medici

Corriere Delle Alpi

...al panorama calcistico sudamericano ed anche in questa sessione di calciomercato estivo non... Il grave incidente incorso a Christian Eriksen durante gli Europei rende per motivi...Oggi le compagnie di navigazione incontrano difficoltà insormontabili a reperiredisponibili all'imbarco e, in molti casi, come già detto, non saranno in grado di assicurare la partenza delle ...Molte navi potrebbe non raggiungere le località di destinazione, perché costrette a rimanere in port ...ATTUALITÀ Confitarma e Assarmatori lanciano l'allarme: mancano i medici di bordo. Con la stagione estiva già avviata si corre il rischio che molte navi non possano raggiungere l ...