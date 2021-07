(Di martedì 6 luglio 2021) Le donne -durante la pandemia- hanno perso il lavoro più facilmente degli uomini e gli effetti del lockdown hanno impattato maggiormente la loro quotidianità che le vede in prima linea nel lavoro di cura con bambini e anziani: una sproporzione evidente nella gestione del carico familiare. Ma gli effetti del Covid, come rilevato nel corso del Women Political Leaders 2021, si sono sentiti anche a livello politico dove si è allargata la distanza fra i generi nella partecipazione politica: l’uguaglianza di genere nelle Istituzioni non sarà raggiunta fino al 2077 se si proseguirà di questo passo. La pandemia ha generato un effetto regressivo, agendo su un sistema di relazioni caratterizzato ...

Advertising

HuffPostItalia : Management femminile e sviluppo economico-sociale - flavia_marzano : RT @_matteotroia: Sei anni fa mi fu proposto di scrivere un capitolo all’interno di un libro dedicato alle donne ma scritto da uomini. In… - _matteotroia : Sei anni fa mi fu proposto di scrivere un capitolo all’interno di un libro dedicato alle donne ma scritto da uomini… - Benedetti1957 : ?? Primo ritrovo EWMD Verona dopo il lockdown! ?? Una serata splendida, finalmente assieme di persona! Grazie infini… - ilarialivigni : RT @WISEGROWTHsrl: L'#occupazione femminile post pandemia mostra dati allarmanti. L'avvocata @ilarialivigni approfondisce questa attuale t… -

Ultime Notizie dalla rete : Management femminile

PMI.it

Il nuovo campus di SDA Bocconi School ofè stato realizzato nell'area dell'ex Centrale del Latte di Milano. I due architetti ... deve invece il suo nome all'eleganzanord - Europea....ha come prerogativa quella di recuperare tessuti di eccedenza dell'alta moda e di offrire stabilità di impego- oggi le donne rappresentano l'84% della forza lavoro, il 78% dele ...Le donne -durante la pandemia- hanno perso il lavoro più facilmente degli uomini e gli effetti del lockdown hanno impattato maggiormente la loro quotidianità che le vede in prima linea nel lavoro di c ...Il libero pugliese ha concluso il percorso universitario laureandosi in Management dello sport e delle attività motorie discutendo "Proprietà e Sponsorizzazione nello sport d’élite italiano: il caso s ...