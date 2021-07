M5S: liste a rischio per amministrative, Borré 'Crimi non può certificare logo' (2) (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - Secondo Borrè, "voler dare priorità alle modifiche statutarie, considerati i termini per gli adempimenti per la convocazione dell'assemblea e i nodi irrisolti sulla piattaforma legittimata a celebrarla, rischia di trasformare la presentazione delle liste in un Vietnam giudiziario, con ricorsi e controricorsi amministrativi a macchia di leopardo". "Da garante esterno continuo a caldeggiare l'ipotesi dello svolgimento immediato delle consultazioni sulla piattaforma Rousseau. E' un parere gratuito", chiosa l'avvocato dei mille ricorsi, "ma da ponderare attentamente". Insomma, la prospettiva di non riuscire a presentare la lista M5S nelle città al voto a partire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - Secondo Borrè, "voler dare priorità alle modifiche statutarie, considerati i termini per gli adempimenti per la convocazione dell'assemblea e i nodi irrisolti sulla piattaforma legittimata a celebrarla, rischia di trasformare la presentazione dellein un Vietnam giudiziario, con ricorsi e controricorsi amministrativi a macchia di leopardo". "Da garante esterno continuo a caldeggiare l'ipotesi dello svolgimento immediato delle consultazioni sulla piattaforma Rousseau. E' un parere gratuito", chiosa l'avvocato dei mille ricorsi, "ma da ponderare attentamente". Insomma, la prospettiva di non riuscire a presentare la lista M5S nelle città al voto a partire ...

