M5S, la farsa si fa tragedia: ora rischia di non poter presentare le liste. L’avvocato spiega perché (Di martedì 6 luglio 2021) Lo stallo vertici del M5S rischia di avere gravi complicazioni. Mentre la farsa Grillo-Conte prosegue a suon di statuto e “comitati di saggi”, nel frattempo quel che rimane dell’alleanza con il Pd rischia di essere sepolto. La farsa che scivola in tragedia. “Si rischia il Vietnam giudiziario” dice Lorenzo Borrè, L’avvocato ‘spina nel fianco’ dei grillini. Per loro c’è la possibilità concreta di non riuscire a presentare il simbolo alle prossime elezioni d’autunno. Mentre il comitato dei 7 nominato da Grillo tergiversa su mere questioni di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Lo stallo vertici del M5Sdi avere gravi complicazioni. Mentre laGrillo-Conte prosegue a suon di statuto e “comitati di saggi”, nel frattempo quel che rimane dell’alleanza con il Pddi essere sepolto. Lache scivola in. “Siil Vietnam giudiziario” dice Lorenzo Borrè,‘spina nel fianco’ dei grillini. Per loro c’è la possibilità concreta di non riuscire ail simbolo alle prossime elezioni d’autunno. Mentre il comitato dei 7 nominato da Grillo tergiversa su mere questioni di ...

Advertising

Giuseppeiacobe3 : Se dovesse avvenire sarà una farsa per non perdere stipendi poltrone e posizioni, per superare il momento. Lo strap… - Antiogu60 : #LiberoScorreggio alla ricerca dei sociologi e dei filosofi che riscoprono l'acqua calda... del #M5S... Perché non… - GinaDi15 : @Libero_official @Mario48440912 Il M5s, una farsa che prosegue in piena evidenza. Il M5s e Grillo sono PD maschera… - cavalierebianc5 : RT @SecolodItalia1: M5S, la farsa continua. Sì di Giuseppi a mediare: i contiani temono di fare la fine dei responsabili -