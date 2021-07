Luis Enrique: «Tiferò Italia in finale. Spero vinca l’Europeo» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato della partita contro l’Italia. Le sue parole sull’andamento della gara Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato ai microfoni Rai al termine della partita tra Italia e Spagna. La sua analisi del match. PARTITA – «Questa sera ho visto due squadre di ottimo livello: è stato uno spettacolo per tutti i tifosi, devo fare i complimenti all’Italia. Le due squadre hanno cercato di giocare con ritmi alti e creare pericolo, penso sia stata una delle migliori partite dell’Europeo. Spero che in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ct della Spagnaha parlato della partita contro l’. Le sue parole sull’andamento della gara, ct della Spagna, ha parlato ai microfoni Rai al termine della partita trae Spagna. La sua analisi del match. PARTITA – «Questa sera ho visto due squadre di ottimo livello: è stato uno spettacolo per tutti i tifosi, devo fare i complimenti all’. Le due squadre hanno cercato di giocare con ritmi alti e creare pericolo, penso sia stata una delle migliori partite delche in ...

Advertising

Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - _Morik92_ : Luis Enrique preferisce non dare riferimenti alla difesa azzurra, così da mettere eventualmente Morata per spaccare… - EnricoTurcato : Tengo a sottolineare che Luis Enrique è un signore e un uomo di calcio vero. Per quello che ha detto pre e post par… - GiGhi50 : @Adnkronos Un ottimo allenatore e una gran brava Persona, con la 'P' maiuscola. Ce fossero tanti come lui, il mondo… - ntefida : RT @EnricoTurcato: Tengo a sottolineare che Luis Enrique è un signore e un uomo di calcio vero. Per quello che ha detto pre e post partita.… -