Luis Enrique, ct della Spagna: la ferita aperta per la morte della figlia Xana (Di martedì 6 luglio 2021) L'allenatore della Spagna, Luis Enrique, qualche anno fa ha perso la sua figlia più piccola, Xana, morta all'età di 9 anni a causa di un tumore: la ferita del ct resta aperta. Laurence Griffiths/Getty ImagesIl 29 agosto 2021 saranno passati esattamente due anni dalla drammatica scomparsa di Xana, la figlia di Luis Enrique morta di cancro ad appena 9 anni. Una tristissima tragedia che nulla ha che fare con lo sport e che nessun genitore vorrebbe mai affrontare, una ...

