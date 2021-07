Luigi Di Maio come Russell Crowe. Nei meme in circolazione sui social il ministro degli Esteri diventa “Il Mediatore” (Di martedì 6 luglio 2021) Luigi Di Maio nei panni di Russell Crowe. Il ministro degli Esteri, che proprio oggi compie 35 anni, nei meme, diventati virali nelle ultime ore sui social, in particolare su Facebook, è il Mediatore. Il riferimento è chiaramente legato al ruolo che l’esponente pentastellato sta ricoprendo in questi giorni (leggi l’articolo) che lo vedono impegnato nella missione – non facile – di ricucire i rapporti tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ed evitare spaccature nel M5S. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021)Dinei panni di. Il, che proprio oggi compie 35 anni, neiti virali nelle ultime ore sui, in particolare su Facebook, è il. Il riferimento è chiaramente legato al ruolo che l’esponente pentastellato sta ricoprendo in questi giorni (leggi l’articolo) che lo vedono impegnato nella missione – non facile – di ricucire i rapporti tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ed evitare spaccature nel M5S. L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - ItalyMFA : #G20Italy | Il Ministro @luigidimaio è oggi a #Brindisi per l'Evento Ministeriale su Assistenza Umanitaria L'agend… - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - Trismegisto17 : RT @adrianobusolin: sono tutti impegnati per l'#egiziano #zaki ! #Italiano in #ostaggio a #Dubai e in #carcere senza un perché. Di Maio lo… - Terranostranew2 : Auguri a Luigi Di Maio, che oggi compie 35 anni. @NandoBocchetti -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio "Auguri, Cuore mio". Gli auguri social di Virginia Saba al compagno Luigi Di Maio Con queste poche parole e la foto di un brindisi Virginia Saba ha voluto celebrare sui social il compleanno del compagno, Luigi Di Maio. La giornalista sarda e l'attuale ministro degli Esteri stanno ...

M5S: Di Maio compie 35 anni, gli auguri della fidanzata sui social Compie trentacinque anni il ministro agli Affari esteri, già capo politico del M5S, Luigi Di Maio. A fargli gli auguri sui social è la fidanzata Virginia Saba, che posta una foto che li ritrae insieme, con due calici di vino bianco per un brindisi, e il link del motivo 'Dance me to ...

Di Maio dichiara guerra a Conte: "Chi vincerà..." ilGiornale.it Sudan, l’imprenditore veneziano Zennaro prosciolto dalla seconda accusa Il deputato Pd Nicola Pellicani: «Ora deve tornare subito in Italia. Non c’è ragione perché resti in Sudan un giorno in più» ...

“Auguri, Cuore mio”. Gli auguri social di Virginia Saba al compagno Luigi Di Maio Di recente Virginia Saba, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, aveva parlato proprio della loro relazione, su come fosse scattata la scintilla e sulla possibilità che i due convolino a nozz ...

Con queste poche parole e la foto di un brindisi Virginia Saba ha voluto celebrare sui social il compleanno del compagno,Di. La giornalista sarda e l'attuale ministro degli Esteri stanno ...Compie trentacinque anni il ministro agli Affari esteri, già capo politico del M5S,Di. A fargli gli auguri sui social è la fidanzata Virginia Saba, che posta una foto che li ritrae insieme, con due calici di vino bianco per un brindisi, e il link del motivo 'Dance me to ...Il deputato Pd Nicola Pellicani: «Ora deve tornare subito in Italia. Non c’è ragione perché resti in Sudan un giorno in più» ...Di recente Virginia Saba, ospite di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, aveva parlato proprio della loro relazione, su come fosse scattata la scintilla e sulla possibilità che i due convolino a nozz ...