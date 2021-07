Love is in the air, trama 6 luglio: Eda e Serkan trascorrono la notte insieme (Di martedì 6 luglio 2021) Eda e Serkan saranno ancora i grandi protagonisti di Love is in the air, come rivela la trama di oggi, martedì 6 luglio. I due giovani, dopo essersi allontanati a causa della pesante scenata che Bolat ha fatto alla ragazza davanti a tutti i suoi collaboratori della Art Life accusandola di spionaggio industriale, finalmente sembreranno propensi ad una tregua. In particolare, l'imprenditore ha pensato bene di ammanettare e rapire Eda proprio come fece lei con lui quando si sono incontrati la prima volta e l'ha portata allo chalet di montagna di proprietà della sua famiglia. Una volta giunti a destinazione, finalmente ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 luglio 2021) Eda esaranno ancora i grandi protagonisti diis in the air, come rivela ladi oggi, martedì 6. I due giovani, dopo essersi allontanati a causa della pesante scenata che Bolat ha fatto alla ragazza davanti a tutti i suoi collaboratori della Art Life accusandola di spionaggio industriale, finalmente sembreranno propensi ad una tregua. In particolare, l'imprenditore ha pensato bene di ammanettare e rapire Eda proprio come fece lei con lui quando si sono incontrati la prima volta e l'ha portata allo chalet di montagna di proprietà della sua famiglia. Una volta giunti a destinazione, finalmente ...

