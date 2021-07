Love is in the air, le anticipazioni del 7 luglio: ultimo giorno di fidanzamento (Di martedì 6 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 7 luglio. ultimo giorno di fidanzamento per Eda e Serkan, ma il Bolat ancora non ci riesce. L’intesa tra Eda e SerkanQuesto è l’ultimo giorno di fidanzamento per Eda e Serkan, i tre mesi previsti dal contratto sono finiti. In precedenza Selin ha rivelato alla signora Aydan di avere problemi con Ferit, problemi che potrebbero portare ad una rottura definitiva. La madre di Serkan prova a rasserenarla: tutte le coppie vivono qualche tensione prima del matrimonio, ma Selin la spiazza: “Questa ... Leggi su vesuvius (Di martedì 6 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 7diper Eda e Serkan, ma il Bolat ancora non ci riesce. L’intesa tra Eda e SerkanQuesto è l’diper Eda e Serkan, i tre mesi previsti dal contratto sono finiti. In precedenza Selin ha rivelato alla signora Aydan di avere problemi con Ferit, problemi che potrebbero portare ad una rottura definitiva. La madre di Serkan prova a rasserenarla: tutte le coppie vivono qualche tensione prima del matrimonio, ma Selin la spiazza: “Questa ...

