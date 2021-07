Love is in the air, anticipazioni: termina il contratto, Serkan confesserà i suoi sentimenti? (Di martedì 6 luglio 2021) Serkan ha costretto Eda ad andare con lui nello chalet in montagna. Il brutto tempo ha costretto i ragazzi a rimanere nella proprietà dei Bolat per tutta la notte perché impossibilitati a tornare a casa. Serkan ed Eda hanno quindi dormito insieme condividendo pure lo stesso letto. Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di Love is in the air che andrà in onda domani mercoledì 7 luglio 2021. Il contratto del finto fidanzamento sta ormai per terminare e questo sarà l’ultimo giorno di rapporto, in teoria, tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021)ha costretto Eda ad andare con lui nello chalet in montagna. Il brutto tempo ha costretto i ragazzi a rimanere nella proprietà dei Bolat per tutta la notte perché impossibilitati a tornare a casa.ed Eda hanno quindi dormito insieme condividendo pure lo stesso letto. Che cosa accadrà arrivati a questo punto? Lo scopriamo subito con ledella nuova puntata diis in the air che andrà in onda domani mercoledì 7 luglio 2021. Ildel finto fidanzamento sta ormai perre e questo sarà l’ultimo giorno di rapporto, in teoria, tra ...

Advertising

pplvubot : @dearbillkin Ajajsjsjs the coincidence omg I love it - pinkskj : beh eccoci che dire the love of my life che mi sveglia con tanto amore davvero mi sento come si mi avessero appena… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2021 -… - Tanie0856323354 : @BTS_twt_JOONIE @BTS_twt_JHOBI @BTS_twt_JIMINlE @BTS_twt_VKTH @BTS_twt_MYOONGl @BTS_twt_SEOKJN @BTS_twt_JUNGKK Vi a… - CricetoDi : @lenuccia82 'The opposite of love is indifference', come ci ricordano i Lumineers. Silenzialo e non dargli 15 nanos… -