Love Is In The Air anticipazioni: EDA resta a lavorare con SERKAN, ecco perché (Di martedì 6 luglio 2021) Non sarà tanto facile per SERKAN Bolat (Kerem Bursin) sbarazzarsi della sua “amata” Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, la nostra protagonista riceverà infatti una proposta di lavoro che la tratterrà alla Art Life, nonostante l’interruzione improvvisa del suo fidanzamento con il bell’architetto. Spieghiamo quindi meglio come andrà questa storyline… Leggi anche: Love IS IN THE AIR, anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021 Love Is In The Air, news: ecco perché SERKAN romperà con Eda Le ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 luglio 2021) Non sarà tanto facile perBolat (Kerem Bursin) sbarazzarsi della sua “amata” Eda Yildiz (Hande Ercel). Nelle prossime puntate italiane diIs In The Air, la nostra protagonista riceverà infatti una proposta di lavoro che la tratterrà alla Art Life, nonostante l’interruzione improvvisa del suo fidanzamento con il bell’architetto. Spieghiamo quindi meglio come andrà questa storyline… Leggi anche:IS IN THE AIR,dal 12 al 16 luglio 2021Is In The Air, news:romperà con Eda Le ...

