L’ondata di calore che ha colpito il Canada è arrivata anche in Europa

(Di martedì 6 luglio 2021) (foto: Getty Images)L’estate 2021 è appena cominciata e in tutto il mondo si continuano a registrare nuovi record di temperatura, facendo aumentare le preoccupazioni globali rispetto agli effetti della crisi climatica.diche ha investito ilnegli ultimi giorni èine hail gruppo dei paesi nordici, cioè Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, portando i termometri fino ai 34 gradi in alcune zone molto vicine al circolo polare Artico. In Finlandia il 2020 è stato l’anno più caldo nella storia del paese, ma il 2021 potrebbe esserlo ...