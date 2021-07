L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà, prima di Italia-Spagna riscaldamento a Wembley con “A far l’amore comincia tu” (Di martedì 6 luglio 2021) «Se lui ti porta su un letto vuoto/ Il vuoto daglielo indietro a lui/ Fagli vedere che non è un gioco/ Fagli capire quello che vuoi». Così cantava nel 1976, e avrebbe continuato a farlo, Raffaella Carrà scomparsa ieri, 5 giugno, a 78 anni. E oggi, 6 giugno, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prepartita, A far l’amore comincia tu, una delle sue canzoni più amate e ballate. Sembra uno scherzo del destino che la semifinale di Euro2020 di questa sera sarà giocata fra il suo paese, l’Italia, e uno di quelli che più l’ha amata, la ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) «Se lui ti porta su un letto vuoto/ Il vuoto daglielo indietro a lui/ Fagli vedere che non è un gioco/ Fagli capire quello che vuoi». Così cantava nel 1976, e avrebbe continuato a farlo,scomparsa ieri, 5 giugno, a 78 anni. E oggi, 6 giugno, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per ilprepartita, A fartu, una delle sue canzoni più amate e ballate. Sembra uno scherzo del destino che la semifinale di Euro2020 di questa sera sarà giocata fra il suo paese, l’, e uno di quelli che più l’ha amata, la ...

