Locatelli-Juventus, il giocatore ha già deciso. Gli aggiornamenti (Di martedì 6 luglio 2021) Locatelli-Juventus: lui ha già deciso. Ecco cosa farà la differenza nell'affare per portare il centrocampista alla corte di Allegri Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono questi i giorni per il secondo summit tra Juve e Sassuolo legato a Manuel Locatelli. I contatti vanno avanti da mesi e sono proseguiti anche dopo il primo incontro svoltosi due settimane fa in Emilia. Resta la concorrenza dell'Arsenal in Inghilterra, nonché i dettagli da limare sulla formula dell'operazione: il Sassuolo chiede 40 milioni, la Juventus opta per un prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di ...

