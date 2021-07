LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto! Si prepara la volata (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 17.04 RITMO ALTISSIMO DA PARTE DELLA DECEUNINCK!!! 17.03 CHE SFORTUNA!!!! FORATURA PER SONNY COLBRELLI !!!! 17.01 ATTENZIONE AI VENTAGLI! 16.59 ALTISSIMA ANDATURA IN TESTA AL gruppo! 16.56 gruppo compatto! 16.53 Deceuninck-Quick Step nuovamente in testa al gruppo. 16.50 Ecco la situazione in corsa: @HugoHoule is now the only rider left in the break as @Toshvds is caught. He’s only 28? ahead with 37km to go. @Toshvds a terminé sa journée à l’avant, @HugoHoule continue seul ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.04 RITMO ALTISSIMO DA PARTE DELLA DECEUNINCK!!! 17.03 CHE SFORTUNA!!!! FORATURA PER SONNY COLBRELLI !!!! 17.01 ATTENZIONE AI VENTAGLI! 16.59 ALTISSIMA ANDATURA IN TESTA AL! 16.5616.53 Deceuninck-Quick Step nuovamente in testa al. 16.50 Ecco la situazione in corsa: @HugoHoule is now the only rider left in the break as @Toshvds is caught. He’s only 28? ahead with 37km to go. @Toshvds a terminé sa journée à l’avant, @HugoHoule continue seul ...

Advertising

MPrelemi : RT @TicketOneIT: Sangiovanni, 18 anni, la nuova popstar della musica italiana, annuncia i primi live dell’estate ? ??Biglietti in vendita g… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: due al comando, Colbrelli rimonta su Cavendish nella classifica della m… - lorenzocasalin4 : LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: due al comando, Colbrelli rimonta su Cavendish nella classifica dell… - fepgrouplive : RT @TicketOneIT: Sangiovanni, 18 anni, la nuova popstar della musica italiana, annuncia i primi live dell’estate ? ??Biglietti in vendita g… - Vittoria910 : @_a_l_e____ Si so dell'evento e farò tutto il possibile per andarci però sai che non ho capito bene come funziona?… -