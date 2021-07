LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: due uomini al comando (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.43 Il primo momento interessante della frazione sarà sicuramente il traguardo volante, tra circa 60 chilometri. La lotta per la maglia verde è apertissima. 13.40 La coppia al comando: The two first attackers: @Toshvds and @HugoHoule. Les deux premiers attaquants de la journée : Tosh Van der Sande et Hugo Houle.#TDF2021 pic.twitter.com/s5UqDPifXl — Tour de France (@LeTour) July 6, 2021 13.37 I due fuggitivi potrebbero guadagnare ancora molto spazio. 13.35 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.43 Il primo momento interessante della frazione sarà sicuramente il traguardo volante, tra circa 60 chilometri. La lotta per la maglia verde è apertissima. 13.40 La coppia al: The two first attackers: @Toshvds and @HugoHoule. Les deux premiers attaquants de la journée : Tosh Van der Sande et Hugo Houle.#TDF2021 pic.twitter.com/s5UqDPifXl —de(@Le) July 6, 2021 13.37 I due fuggitivi potrebbero guadagnare ancora molto spazio. 13.35 ...

