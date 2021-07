LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: Deceuninck scatenata! Colbrelli fora ed è costretto ad inseguire (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 17.06 Cambio bici per Colbrelli che sta cercando di riportarsi in gruppo grazie a Marco Haller. Intanto la Deceuninck-Quick Step ha rallentato l’andatura in testa al plotone. 17.04 RITMO ALTISSIMO DA PARTE DELLA Deceuninck!!! 17.03 CHE SFORTUNA!!!! foraTURA PER SONNY Colbrelli !!!! 17.01 ATTENZIONE AI VENTAGLI! 16.59 ALTISSIMA ANDATURA IN TESTA AL GRUPPO! 16.56 GRUPPO COMPATTO! 16.53 Deceuninck-Quick Step nuovamente in testa al ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.06 Cambio bici perche sta cercando di riportarsi in gruppo grazie a Marco Haller. Intanto la-Quick Step ha rallentato l’andatura in testa al plotone. 17.04 RITMO ALTISSIMO DA PARTE DELLA!!! 17.03 CHE SFORTUNA!!!!TURA PER SONNY!!!! 17.01 ATTENZIONE AI VENTAGLI! 16.59 ALTISSIMA ANDATURA IN TESTA AL GRUPPO! 16.56 GRUPPO COMPATTO! 16.53-Quick Step nuovamente in testa al ...

Advertising

MusicTvOfficial : .@willie_peyote live in estate con il #MaiDireMaiTourDegradabile DATE & INFO ?????? - roncellamare : Finalmente si torna a suonare live in tutta Italia! ?? Qui le prime date confermate ???? In quale data mi verrete a tr… - MusicTvOfficial : .@sangiovann1, annunciati gli appuntamenti live dell'estate 2021 INFO & BIGLIETTI @SugarMusic_tw @fepgrouplive ???? - MPrelemi : RT @TicketOneIT: Sangiovanni, 18 anni, la nuova popstar della musica italiana, annuncia i primi live dell’estate ? ??Biglietti in vendita g… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: due al comando, Colbrelli rimonta su Cavendish nella classifica della m… -