LIVE Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: caduta in gruppo. Coinvolti gli Ineos. A terra Porte (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.18 Arriva il Team DSM in testa al gruppo. Il gap con i battistrada è sceso nuovamente a 1’25”. 16.15 Non dovrebbero esserci gravi conseguenze per nessuno dei corridori Coinvolti nonostante la brutta botta al gomito per Porte. 16.12 Coinvolti alcuni uomini della Ineos Grenadiers con Richie Porte a terra, e della Jumbo-Visma con Mike Teunissen. 16.11 caduta IN gruppo! 16.08 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.18 Arriva il Team DSM in testa al. Il gap con i battistrada è sceso nuovamente a 1’25”. 16.15 Non dovrebbero esserci gravi conseguenze per nessuno dei corridorinonostante la brutta botta al gomito per. 16.12alcuni uomini dellaGrenadiers con Richie, e della Jumbo-Visma con Mike Teunissen. 16.11IN! 16.08 ...

