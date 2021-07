LIVE – Tour de France 2021, 10^ tappa Albertville-Valence: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 6 luglio 2021) La DIRETTA scritta della decima tappa del Tour de France 2021, che porta la Grande Boucle numero 108 da Albertville a Valence dopo 190 chilometri. Una frazione che potrebbe sorridere ai velocisti del gruppo, mentre la maglia gialla Tadej Pogacar dovrebbe vivere una giornata tranquilla alla vigilia della doppia scalata al leggendario Mont Ventoux. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza con aggiornamenti LIVE, classifiche e molto altro ancora. Segui il LIVE a partire dalle 13:20 DECIMA ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Lascritta della decimadelde, che porta la Grande Boucle numero 108 dadopo 190 chilometri. Una frazione che potrebbe sorridere ai velocisti del gruppo, mentre la maglia gialla Tadej Pogacar dovrebbe vivere una giornata tranquilla alla vigilia della doppia scalata al leggendario Mont Ventoux. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza con, classifiche e molto altro ancora. Segui ila partire dalle 13:20 DECIMA ...

