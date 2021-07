LIVE Italia-Spagna, Europei 2021 in DIRETTA: cresce l’attesa a Wembley, si avvicina la semifinale (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 I ragazzi di Roberto Mancini hanno chiuso il girone battendo il Galles 1-0 e hanno fatto molta fatica contro l’Austria agli ottavi di finale, vincendo 2-1 ai tempi supplementari grazie alle reti di Chiesa e Pessina. 20.31 L’Italia invece ha vinto in quattro partite su cinque entro i novanta minuti: gli Azzurri hanno esordito alla grande battendo la Turchia per ripetere lo stesso punteggio nella seconda gara con la Svizzera. 20.29 Ai quarti di finale la Spagna ha faticato ancora, pareggiando 1-1 contro l’ostica Svizzera e passando al turno solo ai calci di rigore grazie ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 I ragazzi di Roberto Mancini hanno chiuso il girone battendo il Galles 1-0 e hanno fatto molta fatica contro l’Austria agli ottavi di finale, vincendo 2-1 ai tempi supplementari grazie alle reti di Chiesa e Pessina. 20.31 L’invece ha vinto in quattro partite su cinque entro i novanta minuti: gli Azzurri hanno esordito alla grande battendo la Turchia per ripetere lo stesso punteggio nella seconda gara con la Svizzera. 20.29 Ai quarti di finale laha faticato ancora, pareggiando 1-1 contro l’ostica Svizzera e passando al turno solo ai calci di rigore grazie ...

Advertising

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: 'Marina ha fatto ostruzionismo per non farmi lasciare il #Chelsea.… - UEFAcom_it : Gli Azzurri scendono in campo così ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - SkySport : ?? CARTOLINE DA WEMBLEY ?? Ultime news verso la Spagna ad Euro 2020 ?? LIVE ? - Seba___82 : RT @GEsonerati: ECCOCI ALLA SEMIFINALE: ???? Vs ???? Questa sera saremo in live dalle 20.45 per commentare e vivere con voi la partita tifando… - paxdb : RT @UEFAcom_it: Gli Azzurri scendono in campo così ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? -