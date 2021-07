LIVE Italia-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: Morata risponde a Chiesa, si va ai supplementari! (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 Chiesa aveva illuso l’Italia che passa in vantaggio grazie alla perla dell’ex Fiorentina con uno straordinario tiro a giro. La Spagna poi continua a guadagnare campo, con gli Azzurri tutti indietro: Morata pareggia la gara meritatamente e porta la contesa ai tempi supplementari. FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI! SI VA AI supplementari! C’E’ ANCORA TANTO DA SOFFRIRE! 93? Buona l’idea di Berardi che cerca Belotti: troppo lungo il pallone. 92? Di Lorenzo in scivolata mette in calcio d’angolo! Anticipato Gerard Moreno! 91? Tre ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53aveva illuso l’che passa in vantaggio grazie alla perla dell’ex Fiorentina con uno straordinario tiro a giro. Lapoi continua a guadagnare campo, con gli Azzurri tutti indietro:pareggia la gara meritatamente e porta la contesa ai tempi supplementari. FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI! SI VA AIC’E’ ANCORA TANTO DA SOFFRIRE! 93? Buona l’idea di Berardi che cerca Belotti: troppo lungo il pallone. 92? Di Lorenzo in scivolata mette in calcio d’angolo! Anticipato Gerard Moreno! 91? Tre ...

