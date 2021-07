LIVE Italia-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: comincia il primo tempo supplementare! (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 100? Altro break di Dani Olmo che stavolta viene tamponato da Pessina: punizione per la Spagna. Devastante l’esterno del Lipsoa- 98? CHE OCCASIONE PER LA Spagna! Rasoiata di Dani Olmo tesa da calcio di punizione: Donnarumma respinge, poi il pallone rimane in area di rigore e grazie a qualche rimpallo viene faticosamente allontanato dall’Italia. 97? Cartellino giallo per Toloi! Ancora Dani Olmo va uno contro uno con il difensore dell’Atalanta: ammonizione inevitabile e punizione per la Spagna da posizione interessante. 96? Garcia colpisce Belotti ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA100? Altro break di Dani Olmo che stavolta viene tamponato da Pessina: punizione per la. Devastante l’esterno del Lipsoa- 98? CHE OCCASIONE PER LA! Rasoiata di Dani Olmo tesa da calcio di punizione: Donnarumma respinge, poi il pallone rimane in area di rigore e grazie a qualche rimpallo viene faticosamente allontanato dall’. 97? Cartellino giallo per Toloi! Ancora Dani Olmo va uno contro uno con il difensore dell’Atalanta: ammonizione inevitabile e punizione per lada posizione interessante. 96? Garcia colpisce Belotti ...

