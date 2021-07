LIVE Italia-Spagna 0-0, Europei 2021 in DIRETTA: partita complicata per gli Azzurri! (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? Intanto si scalda Berardi: probabilmente Mancini cerca qualche soluzione per il reparto offensivo. 29? Pallone troppo profondo di Bonucci verso Immobile: blocca Unai Simon. L’Italia deve cercare queste sventagliate per saltare il centrocampo spagnolo. 27? Altro errore in fase di disimpegno per Donnarumma e la palla arriva ancora a Dani Olmo: tamponato regolarmente da Chiellini. 26? Fallo su Laporte da parte di Immobile e l’Italia non riesce ancora a creare una possibilità. 25? DONNARUMMA! DONNARUMMA! GRANDE INTERVENTO SU DANI OLMO! L’ex Dinamo Zagabria vince un rimpallo e tenta ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Intanto si scalda Berardi: probabilmente Mancini cerca qualche soluzione per il reparto offensivo. 29? Pallone troppo profondo di Bonucci verso Immobile: blocca Unai Simon. L’deve cercare queste sventagliate per saltare il centrocampo spagnolo. 27? Altro errore in fase di disimpegno per Donnarumma e la palla arriva ancora a Dani Olmo: tamponato regolarmente da Chiellini. 26? Fallo su Laporte da parte di Immobile e l’non riesce ancora a creare una possibilità. 25? DONNARUMMA! DONNARUMMA! GRANDE INTERVENTO SU DANI OLMO! L’ex Dinamo Zagabria vince un rimpallo e tenta ...

tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: 'Marina ha fatto ostruzionismo per non farmi lasciare il #Chelsea.… - UEFAcom_it : Gli Azzurri scendono in campo così ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - UEFAcom_it : ???? L'arrivo degli Azzurri a Wembley ?? ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - saud_AlBarjes : RT @Obaid42363673: LIVE STREAMING !! Italy VS Spain #IT?AESP LIVE MOBIL1 - norsyria : RT @Obaid42363673: LIVE STREAMING !! Italy VS Spain #IT?AESP LIVE MOBIL1 -