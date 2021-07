L'Italia va in finale all'Europeo, nonostante tutto (Di martedì 6 luglio 2021) I cartelloni pubblicitari sono un mondo di colori, scritte e movimenti. Per quasi un’ora sono stati la cosa più dinamica sul prato di Wembley. Tra passaggetti orizzontali spagnoli, poco movimento di tutti e pressing Italiano assente c’era poco altro da guardare. Poi, in un impeto di vita del tutto improvvisato una palla recuperata a centrocampo si è trasformata in una verticalizzazione, in un passaggio azzeccato e in un tiroaggiro, ma nemmeno troppo. Un tiro giusto, di quelli che centrano la porta. E a volte basta, anche se a farlo non è il numero 10. 1-0 gol di Federico Chiesa. Italia-Spagna si è vitalizzata dopo il vantaggio degli ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) I cartelloni pubblicitari sono un mondo di colori, scritte e movimenti. Per quasi un’ora sono stati la cosa più dinamica sul prato di Wembley. Tra passaggetti orizzontali spagnoli, poco movimento di tutti e pressingno assente c’era poco altro da guardare. Poi, in un impeto di vita delimprovvisato una palla recuperata a centrocampo si è trasformata in una verticalizzazione, in un passaggio azzeccato e in un tiroaggiro, ma nemmeno troppo. Un tiro giusto, di quelli che centrano la porta. E a volte basta, anche se a farlo non è il numero 10. 1-0 gol di Federico Chiesa.-Spagna si è vitalizzata dopo il vantaggio degli ...

