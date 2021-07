L’Italia si allena al ritmo della canzone neomelodica sulle polpette: Insigne detta il ritmo | VIDEO (Di martedì 6 luglio 2021) Traspare un clima gioioso alla vigilia della semifinale di Euro 2020 che vede contrapposte L’Italia di Roberto Mancini e la Spagna di Luis Enrique. Nel VIDEO di “ElDesmarque” che gira sui social si vede la Nazionale italiana mentre si allena al ritmo di una canzone neomelodica diventata ormai un tormentone. Il brano si intitola “Ma quale dieta” di “Luca il Sole di Notte” e nel ritornello vengono citate le gustosissime polpette della cucina napoletana. “Ma quale dieta – canta l’artista – Mi piacciono le ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Traspare un clima gioioso alla vigiliasemifinale di Euro 2020 che vede contrappostedi Roberto Mancini e la Spagna di Luis Enrique. Neldi “ElDesmarque” che gira sui social si vede la Nazionale italiana mentre sialdi unadiventata ormai un tormentone. Il brano si intitola “Ma quale dieta” di “Luca il Sole di Notte” e nel ritornello vengono citate le gustosissimecucina napoletana. “Ma quale dieta – canta l’artista – Mi piacciono le ...

