L’Italia si allena a ritmo di musica napoletana: Insigne detta il ritmo ai compagni (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Italia si allena sulle note di “Ma quale dieta“, tormentone divenuto ormai virale sul web negli ultimi giorni. Il brano di Luca Il Sole di Notte è diventato ormai popolare tra gli azzurri, anche e soprattutto grazie a Lorenzo Insigne. Nel VIDEO di “Eldesmarque” durante l’ultimo allenamento degli uomini di Mancini in vista del match di stasera contro la Spagna. traspare il clima gioioso nel gruppo azzurro. Il testo della canzone è molto chiaro e ironico. “Ma quale dieta – canta l’artista – Mi piacciono le polpette, mi piace la cotoletta. Ho mangiato alle quattro, ma ho ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosisulle note di “Ma quale dieta“, tormentone divenuto ormai virale sul web negli ultimi giorni. Il brano di Luca Il Sole di Notte è diventato ormai popolare tra gli azzurri, anche e soprattutto grazie a Lorenzo. Neldi “Eldesmarque” durante l’ultimomento degli uomini di Mancini in vista del match di stasera contro la Spagna. traspare il clima gioioso nel gruppo azzurro. Il testo della canzone è molto chiaro e ironico. “Ma quale dieta – canta l’artista – Mi piacciono le polpette, mi piace la cotoletta. Ho mangiato alle quattro, ma ho ...

Advertising

anteprima24 : ** L'Italia si allena a ritmo di musica napoletana: #Insigne detta il ritmo ai compagni (VIDEO) **… - robanzat : RT @mante: Fare politica di vertice oggi in Italia significa principalmente saper parlare in pubblico. L’etica individuale e i fatto contan… - SergioZ01 : RT @mante: Fare politica di vertice oggi in Italia significa principalmente saper parlare in pubblico. L’etica individuale e i fatto contan… - mante : Fare politica di vertice oggi in Italia significa principalmente saper parlare in pubblico. L’etica individuale e i… - Roger77435085 : L'Italia si allena al ritmo del tormentone napoletano delle polpette -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia allena L’Italia si allena al ritmo del tormentone napoletano delle polpette Corriere TV