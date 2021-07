L’Italia ha questo corso di formazioni che ci invidieranno tutti: sarà il futuro (Di martedì 6 luglio 2021) L’Italia non vuole restare indietro rispetto alle altre nazionei nel campo dell’AI, l’Intelligenza artificiale, ed è per questo che ha introdotto, per la prima volta nella sua storia, un Dottorato nazionale ad hoc per il settore. Primo dottorato sull’AI in Italia: tutte le infoObiettivo, promuovere l’alta formazione ma anche costruire una comunità di giovani ricercatori, e creare una rete italiana di centri di ricerca su un tema che è diventato cruciale per il presente e il futuro del paese. Il progetto riguardante l’AI è promosso dal MUR, il ministero dell’università e della ricerca, e coordinato con il CNR, il consiglio nazionale delle ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 luglio 2021)non vuole restare indietro rispetto alle altre nazionei nel campo dell’AI, l’Intelligenza artificiale, ed è perche ha introdotto, per la prima volta nella sua storia, un Dottorato nazionale ad hoc per il settore. Primo dottorato sull’AI in Italia: tutte le infoObiettivo, promuovere l’alta formazione ma anche costruire una comunità di giovani ricercatori, e creare una rete italiana di centri di ricerca su un tema che è diventato cruciale per il presente e ildel paese. Il progetto riguardante l’AI è promosso dal MUR, il ministero dell’università e della ricerca, e coordinato con il CNR, il consiglio nazionale delle ...

