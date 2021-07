L'Italia è in finale. Spagna 'matata' ai rigori (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Le ‘notti magiche' dell'Italia continuano tra mille emozioni, ansie e paure e conducono dritte dritte alla finalissima di Euro 2020. Decidono i calci di rigore contro la Spagna, eliminata dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, firmato da Chiesa e Morata. È proprio lo spagnolo della Juve poi a sbagliare il rigore decisivo (parata di Donnarumma) prima del sigillo finale di Jorginho, che spedisce gli azzurri all'ultimo appuntamento del torneo, con la grande dedica finale per Leonardo Spinazzola. Ora la squadra di Roberto Mancini attende la vincente di Inghilterra-Danimarca, che domani si affronteranno per capire chi ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 luglio 2021) AGI - Le ‘notti magiche' dell'continuano tra mille emozioni, ansie e paure e conducono dritte dritte alla finalissima di Euro 2020. Decidono i calci di rigore contro la, eliminata dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, firmato da Chiesa e Morata. È proprio lo spagnolo della Juve poi a sbagliare il rigore decisivo (parata di Donnarumma) prima del sigillodi Jorginho, che spedisce gli azzurri all'ultimo appuntamento del torneo, con la grande dedicaper Leonardo Spinazzola. Ora la squadra di Roberto Mancini attende la vincente di Inghilterra-Danimarca, che domani si affronteranno per capire chi ...

