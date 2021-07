L'Italia batte la Spagna ai rigori e vola in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il sogno dell'Italia continua e gli azzurri giocheranno a Wembley la finale di Euro 2020. Al termine di un match sofferto e intenso, la Nazionale azzurra batte in semifinale la Spagna ai calci di rigore con il punteggio di 5-3 dopo i rigori e domenica sera proverà a scrivere un'altra pagina di storia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari targato Chiesa e Morata, non cambia il parziale ai supplementari e ai rigori è decisivo l'errore proprio di Morata con Jorginho che poi trasforma. L'avversaria dei ragazzi di Mancini nell'atto conclusivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il sogno dell'continua e gli azzurri giocheranno a Wembley ladi Euro 2020. Al termine di un match sofferto e intenso, la Nazionale azzurrain semilaai calci di rigore con il punteggio di 5-3 dopo ie domenica sera proverà a scrivere un'altra pagina di storia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari targato Chiesa e Morata, non cambia il parziale ai supplementari e aiè decisivo l'errore proprio di Morata con Jorginho che poi trasforma. L'avversaria dei ragazzi di Mancini nell'atto conclusivo ...

