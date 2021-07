L’India ha i suoi rappresentanti per la 4×400

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 luglio 2021) Nel panorama delle staffette,conosce finalmente i nomi dei, sia per quanto riguarda lamaschile, sia per quella mista. La rappresentativa femminile ha invece fallito la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Per questo motivo, l’AFI ha organizzato un trial per selezionare le migliori atlete donne che sono andate a comporre la rosa della staffetta mista. Chi saranno idelnella? Nellamaschile saranno Amoj Jacob, Arokia Rajiv, Muhammed Anas, Noah Nirmal Tom e Naganathan ...