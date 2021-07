Liga e Serie A si fondono, lo vuole la Bce (e oggi vinciamo noi) (Di martedì 6 luglio 2021) La notizia è la più clamorosa della storia del calcio. Prima di Italia-Spagna, le due Federazioni (Figc-Fsgc) hanno deciso di fondersi. In pratica già dal prossimo campionato, le due nazioni avranno campionati unici. Dieci squadre italiane più dieci spagnole per la Serie A. Uguale per la Serie B. anche le due leghe “pro” si fondono. Per cui il Ragusa potrebbe andare in trasferta ad Alicante. Ma vediamo nel dettaglio questo fondamentale passaggio, il primo per una Super League. Le squadre italiane sono: Inter, Milan, Juve, Toro, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Bologna, Sampdoria. Le spagnole sono: vedere sito Foglio. Altre Federazioni ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) La notizia è la più clamorosa della storia del calcio. Prima di Italia-Spagna, le due Federazioni (Figc-Fsgc) hanno deciso di fondersi. In pratica già dal prossimo campionato, le due nazioni avranno campionati unici. Dieci squadre italiane più dieci spagnole per laA. Uguale per laB. anche le due leghe “pro” si. Per cui il Ragusa potrebbe andare in trasferta ad Alicante. Ma vediamo nel dettaglio questo fondamentale passaggio, il primo per una Super League. Le squadre italiane sono: Inter, Milan, Juve, Toro, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Bologna, Sampdoria. Le spagnole sono: vedere sito Foglio. Altre Federazioni ...

