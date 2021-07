Liga-Barcellona, la Gazzetta dello Sport: “Club deve dimezzare gli stipendi” (Di martedì 6 luglio 2021) Si apre il caso Barcellona in Liga. Nelle ultime settimane, erano uscite indiscrezioni su una possibile rescissione di contratto per Miralem Pjanic con l’obiettivo di tagliare il ricco ingaggio dell’ex Juventus. Secondo l’edizione in edicola odierna della Gazzetta dello Sport, la Liga avrebbe chiesto alla società blaugrana di tagliare il monte stipendi per la prossima stagione da 347 a 160 milioni di euro (prima del Covid era di 671). Se il Barcellone, secondo il quotidiano, non riuscirà a convincere i vertici della Liga rischia di non poter iscrivere i ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Si apre il casoin. Nelle ultime settimane, erano uscite indiscrezioni su una possibile rescissione di contratto per Miralem Pjanic con l’obiettivo di tagliare il ricco ingaggio dell’ex Juventus. Secondo l’edizione in edicola odierna della, laavrebbe chiesto alla società blaugrana di tagliare il monteper la prossima stagione da 347 a 160 milioni di euro (prima del Covid era di 671). Se il Barcellone, secondo il quotidiano, non riuscirà a convincere i vertici dellarischia di non poter iscrivere i ...

