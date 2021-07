Licenziata per una foto del coniglietto Bing: “Razzista”. Ma ora un giudice le dà ragione (Di martedì 6 luglio 2021) Londra, 6 lug – Una storia che ha dell’incredibile quella che arriva da Bridgnorth in Gran Bretagna: una donna, dipendente di una catena di negozi di giocattoli, è stata Licenziata dopo ben 28 anni di lavoro per aver pubblicato una foto del coniglietto Bing giudicato “Razzista”. Il piccolo Bing e “Black Lives Matter” Che poi Marian Cunnington, 52 anni, pubblicò la foto di Bing con la didascalia: «Dovremmo davvero vendere questo giocattolo? Black Lives Matter». Era ovviamente un tentativo andato male di cancel culture che le si è rivoltato contro: la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Londra, 6 lug – Una storia che ha dell’incredibile quella che arriva da Bridgnorth in Gran Bretagna: una donna, dipendente di una catena di negozi di giocattoli, è statadopo ben 28 anni di lavoro per aver pubblicato unadelgiudicato “”. Il piccoloe “Black Lives Matter” Che poi Marian Cunnington, 52 anni, pubblicò ladicon la didascalia: «Dovremmo davvero vendere questo giocattolo? Black Lives Matter». Era ovviamente un tentativo andato male di cancel culture che le si è rivoltato contro: la ...

