Letta torna alla carica | invece che per la Nazionale | tifa per il vaccino obbligatorio

(Di martedì 6 luglio 2021) Nei panni del tifoso delladi calcio, Enrico, non si cala proprio benissimo. Polemico per la gestione delle proteste a sostegno del movimento Black Lives Matter, si è sbracciato per pretendere che gli Azzurri si inginocchiassero prima di ogni partita, molto meno attentoai risultati di una squadra che sta stupendo il mondo con il suo gioco. Meglio gli riesce,, indossare le vesti del sostenitore di nuove imposizioni a danno degli italiani, a partire dall’obbligo di vaccinazione, vecchio pallino di diversi esponenti dem. Con il diffondersi della variante Delta, che tiene in apprensione in ...

Advertising

Giuseppina1978 : @ansia_tw Letta quando torna a Parigi? - alex01598714 : @ilgiornale Dai che questa sera gioca l’Italia….. Letta…. Torna in Francia che non ci servi … - Ariel48536344 : RT @cettagaro: @Ariel48536344 @CtzMaurizio Infatti l' apparentamento era possibile con il PD di Zingaretti .Letta prima se ne torna a Parig… - cettagaro : @Ariel48536344 @CtzMaurizio Infatti l' apparentamento era possibile con il PD di Zingaretti .Letta prima se ne torn… - annaros70527446 : @EnricoLetta dalla nenia comizio di letta bisogna ammettere che è veramente ossessionato da salvini anche se la m… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta torna

Corriere della Sera

il fango personale dicontro la Lombardia. Ha ricordato la necessità di non dimenticare quanto è accaduto negli scorsi mesi e capire cosa non ha funzionato e ha portato a tanti morti e ...... Isnart: a luglio e agostoa crescere il turismo internazionale in Italia Nei mesi di luglio ... Salvini e il Cav reggono Draghi Senza mai deflettere e in questo modo allarmanoL'Italia è ...La Nazione nella sua edizione odierna torna sulla pista di mercato tra Inter e Fiorentina per il potenziale scambio Stefano Sensi-Bartlomiej Dragowski. Il discorso resta aperto - si legge - ...Iva Zanicchi racconta la sofferenza del Covid e le sue conseguenza apparentemente senza fine: perdita dei capelli e della vista in primis.