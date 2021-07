Leonardo Spinazzola rivela come sta dopo l’intervento chirurgico (FOTO) (Di martedì 6 luglio 2021) come sta Spinazzola dopo l’intervento L’infortunio che ha colpito Leonardo Spinazzola durante i quarti di finale di Belgio-Italia, ha costretto il giocatore a dover fare ritorno a casa e non poter accompagnare i suoi compagni a Wembley e giocare così la semifinale contro la Spagna (in programma questa sera). In tanti si sono stretti intorno L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 6 luglio 2021)staL’infortunio che ha colpitodurante i quarti di finale di Belgio-Italia, ha costretto il giocatore a dover fare ritorno a casa e non poter accompagnare i suoi compagni a Wembley e giocare così la semifinale contro la Spagna (in programma questa sera). In tanti si sono stretti intorno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

matteosalvinimi : “Intervento riuscito perfettamente. Iniziato il countdown, ci vediamo presto!”, così scrive Leonardo #Spinazzola su… - SkyTG24 : Calcio, operazione riuscita per Spinazzola: 'Ci vediamo presto' - AleAntinelli : Operazione riuscita per Leonardo #Spinazzola che ha già inviato un messaggio ai compagni della Nazionale. Roberto M… - Novella_2000 : Leonardo Spinazzola rivela come sta dopo l'intervento chirurgico per l'infortunio agli Europei (FOTO) #EURO2020 - risparmionews : Alla #AsRoma 5 milioni dalla Fifa e spese per la riabilitazione e post operazione a carico della Federcalcio: di qu… -